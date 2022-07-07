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Чемпионат Италии. Серия А

Ориги: «Милан» - особый проект. Не терпится сразиться с Лукаку»

07 Июля 2022 • 16:59 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.40 4.60 8.50
14.08 20:30

Бельгийский нападающий Дивок Ориги решил присоединиться к «Милану», ему не терпится попробовать себя в Серии А, тем более - в клубе, начинающем новый сезон в статусе чемпиона страны. Также Ориги не терпится сразиться со своим соотечественником Ромелу Лукаку.

- Наследственность «Милана» очень импонирует мне. Мне не терпится сыграть в дерби, всегда удаются такие матчи. Мальдини - это легенда футбола для меня. Играть на этом стадионе - большое удовольствие. С удовольствием приобщаюсь к итальянской культуре футбола. Это особый проект, - цитирует бельгийца официальный сайт «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дивок Ориги
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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