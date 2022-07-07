Ориги: «Милан» - особый проект. Не терпится сразиться с Лукаку»

Бельгийский нападающий Дивок Ориги решил присоединиться к «Милану», ему не терпится попробовать себя в Серии А, тем более - в клубе, начинающем новый сезон в статусе чемпиона страны. Также Ориги не терпится сразиться со своим соотечественником Ромелу Лукаку.

- Наследственность «Милана» очень импонирует мне. Мне не терпится сыграть в дерби, всегда удаются такие матчи. Мальдини - это легенда футбола для меня. Играть на этом стадионе - большое удовольствие. С удовольствием приобщаюсь к итальянской культуре футбола. Это особый проект, - цитирует бельгийца официальный сайт «Милана».