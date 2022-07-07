Защитник «Шахтёра» близок к переходу в клуб из Серии А

Защитник донецкого «Шахтёра» Додо в скором времени завершит свой переход в команду из Серии А. По информации от журналиста Фабрицио Романо, бразилец станет футболистом «Фиорентины».

По сведениям источника, «фиалки» уже договорились с «горняками» о трансфере футболиста. Донецкий клуб получит за бразильца 14,5 миллионов евро чистыми, а также 3,5 миллионов в виде бонусов.

В ближайшее время футболист должен прибыть во Флоренцию, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с командой Винченцо Итальяно. Напомним, что Додо успел провести за «Шахтёр» несколько матчей в Лиге чемпионов против таких команд, как мадридский «Реал» и миланский «Интер».