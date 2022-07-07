Моуринью недоволен вялостью «Ромы» на трансферном рынке

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недоволен тем, как клуб проявляет себя на трансферном рынке в летнее межсезонье.

Римляне на данный момент бесплатно подписали полузащитника Неманью Матича и вратаря Миле Свилара, а также защитника Зеки Челика из «Лилля».

Между тем, клуб, скорее всего, потеряет полузащитника Николу Дзаньоло, который перейдет в «Ювентус».

Все это вызывает неудовлетворение со стороны наставника римского клуба Моуринью, сообщает Il Corriere dello Sport.

Тем не менее, итальянские СМИ считают, что первым серьезным летним подписанием Моуринью станет Пауло Дибала.

В прошлом сезоне «Рома» заняла шестое место в Серии А, отстав от зоны Лиги чемпионов на 7 очков.