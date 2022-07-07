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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» не хочет снижать цену на Диалло

07 Июля 2022 • 14:21 Комментировать

«ПСЖ» не будет снижать цену на защитника Абду Диалло, несмотря на просьбы «Милана».

Ранее сообщалось, что миланский клуб заинтересован в приобретении защитника «ПСЖ» Абду Диалло. Камнем преткновения стала цена в 20 миллионов евро, установленная парижанами за футболиста.

Представители «ПСЖ», несмотря на просьбы «Милана», не согласились снизить цену на игрока, сообщает Il Corriere dello Sport.

Ранее итальянский клуб уже потерпел одну неудачу на трансферном рынке, упустив защитника Свена Ботмана, который перешел в «Ньюкасл».

В прошедшем сезоне Диалло провел в Лиге 1 12 матчей, отметившись одним голевым пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Абду Диалло
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