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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» близок к приобретению голкипера из Ла Лиги

07 Июля 2022 • 13:48 Комментировать

Вратарь «Гранады» Луиш Максимиану очень близок к переходу в итальянскую Серию А. По информации от журналиста Николо Скиры, португалец находится в шаге от подписания контракта с римским «Лацио».

По сведениям источника, 23-летний Максимиану перейдёт в «Лацио» на правах аренды с правом выкупа за 7 миллионов евро. В будущем клуб может подписать с игроком контракт до 2027 года.

Напомним, что ранее «Лацио» покинули сразу два голкипера. Томас Стракоша и Пепе Рейна не стали продлевать свой контракт с клубом и теперь находятся в поисках новой команды. Стракоша может перейти в «Челси», тогда как Рейна настроен на возвращение в «Вильярреал».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Гранада Луиш Максимиану
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