«Наполи» пытается сохранить Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может остаться в итальянском клубе, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, руководство неаполитанцев предложило своему футболисту продлить действующее соглашение до 2027 года. Предполагается, что зарплата сенегальского игрока останется на прежнем уровне или же будет увеличена до 6 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Кулибали намерен перейти в испанскую «Барселону».

В минувшем сезоне 31-летний защитник провёл в составе «Наполи» 34 матча, забив три гола и отдав столько же результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сенегала в 35 миллионов евро.