Санчес не входит в планы «Интера», игрок интересен клубам из трёх разных континентов

Миланский «Интер» продолжает искать своему нападающему Алексису Санчесу новую команду. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, в услугах чилийца заинтересованы клубы из трёх разных континентов.

В Бразилии футболистом интересуется Фламенго, в Турции «Галатасарай», а в Катаре – «Аль Райян». При этом сам футболист хотел бы остаться в Европе и продолжать выступать в топ-чемпионате, что исключает возможность перехода в Турцию.

Напомним, что Санчес в прошлом сезоне изредка появлялся на поле в основном составе «Интера». При этом чилиец до сих пор занимает первое место в зарплатной ведомости клуба.