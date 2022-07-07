Нападающий Феликс Афена-Гьян продлил контракт с «Ромой».

19-летний ганский форвард присоединился к «джаллоросси» в январе 2021 года, а в этом сезоне стал игроком основной команды. Новое соглашение рассчитано до 2026 года, сообщают итальянские СМИ.

«Я очень рад, что подписал это продление, поскольку с тех пор, как я пришел в клуб, моей целью было попасть в первую команду, и когда мне это удалось, моя жизнь сильно изменилась», - сказал футболист на пресс-конференции.

В прошедшем сезоне Афена-Гьян провел в Серии А 17 матчей и забил 2 гола.