«Ювентус» обсудит с Моратой детали нового соглашения

Представители туринского «Ювентуса» встретятся с агентами нападающего Альвары Мораты для того, чтобы испанец мог продолжить свои выступления за итальянский клуб.

Мората провел в Турине два года на правах аренды из мадридского «Атлетико». Несмотря на то, что после этого сезона испанец был вынужден вернуться в Мадрид, он не скрывал своего желания продолжить карьеру в «Ювентусе».

Агенты игрока проведут встречу с представителями туринского клуба, чтобы обсудить этот вопрос, сообщает TMW.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 35 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.