Проблемы с трансфером Дибалы в «Интер» связаны с аппетитами агента игрока

Полузащитник Паоло Дибала не может подписать контракт с «Интером», так как итальянский клуб пока не в состоянии удовлетворить запросы агента футболиста.

Хорхе Антун, агент аргентинского полузащитника, требует комиссионные, которые «Интер» пока предоставить не может, сообщает Il Corriere della Sera.

Дибала стал свободный агентом после того, как в конце прошлого сезона покинул «Ювентус». Аргентинца тесно связывали с переходом в «Интер», однако трансфер пока так и не состоялся. На этом фоне стала появляться информация, что Дибала может подписать соглашение с одним из клубов АПЛ.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 29 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.