Кулибали выбрал себе новый клуб - это не «Ювентус»

Центральный защитник сборной Сенегала и «Наполи» Калиду Кулибали близок к уходу из итальянского клуба этим летом. На африканского футболиста претендует туринский «Ювентус», однако у футболиста другие планы.

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Кулибали желает переехать в испанский чемпионат, где интерес к нему проявляет каталонская «Барселона». Защитник обозначил «сине-гранатовых» приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Сенегалец защищает цвета неаполитанского клуба с лета 2014 года. Его действующее соглашение рассчитано до середины 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Кулибали составляет 35 миллионов евро.