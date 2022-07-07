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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» согласовал контракт с одним из лучших бомбардиров Серии А

07 Июля 2022 • 11:04 Комментировать

«ПСЖ» согласовал условия личного контракта с нападающим «Сассуоло» Джанлукой Скамаккой. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, итальянский форвард будет зарабатывать в Париже 3 миллиона евро в год, но эта цифра может постепенно расти.

Теперь парижскому клубу осталось договориться о трансфере с самим «Сассуоло». Итальянцы требуют за своего таланта 50 миллионов евро. В ближайшие дни «ПСЖ» вновь выйдет на контракт с «чёрно-зелёными» с предложением в размере 45 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов.

Сообщается, что обе стороны позитивно настроены на завершение сделки.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сассуоло Джанлука Скамакка
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