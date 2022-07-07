Четыре игрока «Ювентуса» выставлены на трансфер

В туринском «Ювентусе» обозначили нескольких футболистов, от которых хотят избавиться в текущее трансферное окно. В список «на выход» включены четыре известных игрока.

Как информирует Daily Star, руководство клуба не видит будущего в команде у нападающего Мойзе Кина и полузащитников Артура Мело, Адриена Рабио, Аарона Ремзи. Все четверо выставлены на трансфер.

Примечательно, что у троицы хавбеков контракты истекают летом следующего года, а потому «Ювентусу» стоит поторопиться, чтобы не потерять их бесплатно. В свою очередь Кин связан трудовыми обязательствами со «старой синьорой» до середины 2025 года.