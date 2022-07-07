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Чемпионат Италии. Серия А

Агент де Кетеларе встретился в Милане с представителями местного топ-клуба

07 Июля 2022 • 09:58 Комментировать

Полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе хочет перебраться в итальянскую Серию А. По информации от журналиста Фабрицио Романо, агент бельгийца вчера провёл встречу Милане с представителями «россонери».

В данный момент руководство «Милана» активно давит на «Брюгге», чтобы бельгийский клуб пошёл им на компромисс и позволил завершить сделку. Итальянцам на руку может сыграть тот факт, что де Кетеларе хочет присоединиться именно к «Милану», а не к «Лидсу», который уже предложил намного больше, чем «россонери».

Убедить футболиста перейти в «Милан» смогли технический директор Паоло Мальдини и главный тренер Стефано Пиоли. Де Кетеларе ранее поговорил с ними по телефону.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Шарль де Кетеларе
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