Агент де Кетеларе встретился в Милане с представителями местного топ-клуба

Полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе хочет перебраться в итальянскую Серию А. По информации от журналиста Фабрицио Романо, агент бельгийца вчера провёл встречу Милане с представителями «россонери».

В данный момент руководство «Милана» активно давит на «Брюгге», чтобы бельгийский клуб пошёл им на компромисс и позволил завершить сделку. Итальянцам на руку может сыграть тот факт, что де Кетеларе хочет присоединиться именно к «Милану», а не к «Лидсу», который уже предложил намного больше, чем «россонери».

Убедить футболиста перейти в «Милан» смогли технический директор Паоло Мальдини и главный тренер Стефано Пиоли. Де Кетеларе ранее поговорил с ними по телефону.