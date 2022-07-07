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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала дал согласие на переход в «Интер», но есть одна проблема

07 Июля 2022 • 09:46 Комментировать

Нападающий Пауло Дибала наконец согласился присоединится к миланскому «Интеру». Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport. Напомним, что ранее стороны не могли согласовать финансовый вопрос контракта.

Тем не менее, по сведению источника, перед официальным объявлением трансфера Дибалы на правах свободного агента стоит одно препятствие. Дело в том, что «Интеру» необходимо разгрузить зарплатную ведомость, избавившись хотя бы от одного футболиста.

Таким образом, «нерадзурри» всеми силами пытаются продать кого-то из нападения. Напомним, что покинуть клуб могут Алексис Санчес, Хоакин Корреа и Эдин Джеко.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Пауло Дибала
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