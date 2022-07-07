«Ювентус» сделал заманчивое предложение преемнику де Лихта

Туринский «Ювентус» хочет видеть в своих рядах сенегальского защитника Калиду Кулибали, правами на которого владеет «Наполи». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, руководство «старой синьоры» готово платить африканцу семь миллионов евро в год.

Туринский клуб уже сделал предложение Кулибали. Ему предложен долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2025 года. «Юве» рассматривает сенегальца в качестве замены Маттайсу де Лихту, который близок к смене прописки.

Действующий контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.