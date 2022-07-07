«Сампдория» соболезнует Бошковым - скончалась и супруга лучшего тренера в истории клуба

В возрасте 68 лет не стало и Елены Бошков - супруги Вуядина Бошкова, югославского футболиста и тренера, с именем которого связаны самые громкие успехи в истории «Сампдории». Сам Бошков скончался еще в 2014 году, а теперь в мир иной в сербском городе Нови Сад ушла и его супруга Елена.

В 60-е годы прошлого столетия Бошков выступал за «Сампдорию», а затем, с 1986 по 1992 год, тренировал этот клуб. За это время «Сампдория» в первый и единственный раз стала чемпионом Италии в 1991 году, а также дважды сыграла в финалах европейских турниров, Кубка Кубков и Кубка чемпионов (оба финала были проиграны одному и тому же клубу, к слову - «Барселоне»).

Президент «Сампдории» Марко Ланна отправил свои соболезнования дочери Бошковых, Александре, а на сайте клуба появилась соответствующая заметка.