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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» соболезнует Бошковым - скончалась и супруга лучшего тренера в истории клуба

07 Июля 2022 • 01:50 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
3.95 3.80 1.87
14.08 20:30

В возрасте 68 лет не стало и Елены Бошков - супруги Вуядина Бошкова, югославского футболиста и тренера, с именем которого связаны самые громкие успехи в истории «Сампдории». Сам Бошков скончался еще в 2014 году, а теперь в мир иной в сербском городе Нови Сад ушла и его супруга Елена.

В 60-е годы прошлого столетия Бошков выступал за «Сампдорию», а затем, с 1986 по 1992 год, тренировал этот клуб. За это время «Сампдория» в первый и единственный раз стала чемпионом Италии в 1991 году, а также дважды сыграла в финалах европейских турниров, Кубка Кубков и Кубка чемпионов (оба финала были проиграны одному и тому же клубу, к слову - «Барселоне»).

Президент «Сампдории» Марко Ланна отправил свои соболезнования дочери Бошковых, Александре, а на сайте клуба появилась соответствующая заметка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Вуядин Бошков Марко Ланна
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САМПДОРИЯ АТАЛАНТА
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