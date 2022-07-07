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Чемпионат Италии. Серия А

Видаль прибыл в Бразилию для подписания контракта с «Фламенго»

07 Июля 2022 • 01:38 Комментировать

Артуро Видаль завершает свой переход из «Интера» в бразильский «Фламенго».

Стороны согласовали все условия сделки. 35-летний чилиец уже прибыл в Бразилию, чтобы поставить свою подпись под контрактом с одним из самых именитых клубов страны. На этой неделе хавбек пройдёт медицинское обследование, после чего о его переходе будет объявлено официально.

Европейская карьера Артуро Видаля продлилась 15 лет. Полузащитник выступал за леверкузенский «Байер», туринский «Ювентус», мюнхенскую «Баварию», каталонскую «Барселону» и, наконец, миланский «Интер». В составе последних чилиец провёл 70 матчей за неполные два года, отметившись четырьмя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фламенго Артуро Видаль
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