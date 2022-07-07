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Чемпионат Италии. Серия А

Два именитых клуба ведут борьбу за экс-защитника «Барселоны»

07 Июля 2022 • 01:28 Комментировать

Футболист «Ниццы» Жан-Клер Тодибо заинтересовал «Наполи» и «Севилью».

Оба клуба уже связались с «Ниццей» по поводу трансфера французского центрального защитника, в недавнем прошлом выступавшего за «Барселону», о чём сообщил журналист Себастьен Дени. «Ницца» не планирует расставаться с Тодибо в ближайшее время, поэтому отвергла все запросы. 22-летний футболист также фигурирует в шорт-листе английских «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед».

Жан-Клер Тодибо перебрался из «Барселоны» в «Ниццу» прошлым летом за 8,5 млн евро. В минувшем сезоне француз принял участие в 40 поединках за «красно-чёрных», отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Барселона Севилья Наполи Жан-Клер Тодибо
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