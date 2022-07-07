Кулибали не хочет переходить в другой итальянский клуб

Футболист «Наполи» Калиду Кулибали намерен продолжить карьеру в другом чемпионате.

Не самая радостная новость для «Ювентуса», рассчитывающего приобрести Кулибали на замену уходящему Маттайсу де Лихту. Туринский клуб уже провёл переговоры с агентом сенегальца и предложил защитнику зарплату в размере 6-7 млн евро в год. Как стало известно инсайдеру Джанлуке Ди Марцио, Кулибали не хочет менять «Наполи» на другой итальянский клуб. 31-летний футболист предпочёл бы перебраться в зарубежную лигу. В числе претендентов на игрока также фигурируют лондонский «Челси», «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

Трудовой договор Калиду Кулибали с «Наполи» истекает следующим летом.