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Чемпионат Италии. Серия А

Кулибали не хочет переходить в другой итальянский клуб

07 Июля 2022 • 00:53 Комментировать

Футболист «Наполи» Калиду Кулибали намерен продолжить карьеру в другом чемпионате.

Не самая радостная новость для «Ювентуса», рассчитывающего приобрести Кулибали на замену уходящему Маттайсу де Лихту. Туринский клуб уже провёл переговоры с агентом сенегальца и предложил защитнику зарплату в размере 6-7 млн евро в год. Как стало известно инсайдеру Джанлуке Ди Марцио, Кулибали не хочет менять «Наполи» на другой итальянский клуб. 31-летний футболист предпочёл бы перебраться в зарубежную лигу. В числе претендентов на игрока также фигурируют лондонский «Челси», «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

Трудовой договор Калиду Кулибали с «Наполи» истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Калиду Кулибали
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