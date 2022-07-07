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Чемпионат Италии. Серия А

Пессина получил капитанскую повязку после перехода в «Монцу»

07 Июля 2022 • 00:44 Комментировать

Итальянский полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина перешел в состав «Монцы». Новость об этом накануне сообщила пресс-служба итальянского клуба. Отмечается, что стороны подписали арендное соглашение на один сезон с опцией обязательного выкупа футболиста в случае выполнения игроком определенных условий, оговоренных договором.

Сообщается, что менеджер Адриано Галлиани вручил игроку капитанскую повязку сразу после перехода в стан «Монцы».

Известно, что Пессина родился в Монце. Футболист является воспитанником молодежной академии клуба, за который он играл с 2007 по 2014 годы.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Монца Маттео Пессина
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