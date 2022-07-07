«ПСЖ» сдает позиции в борьбе за Саншеша, у «Милана» вновь хорошие шансы подписать игрока

«Милан» вернулся в гонку за полузащитником «Лилля» Ренату Саншешем, поскольку «ПСЖ» охладил свой интерес.

«Милан» долго считался основным претендентом на португальца, однако в июне в дело вмешался «ПСЖ». По многочисленным сообщениям прессы, парижане были близки к договорённости по трансферу Саншеша, но в итоге переговоры зашли в тупик. Как информирует журналист Мануэле Байоккини, «Милан» вновь намерен всерьёз взяться за приобретение 24-летнего игрока. Чемпионы Италии поддерживают постоянный диалог с «Лиллем».

Рыночная стоимость Ренату Саншеша оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро, однако хавбек может быть продан значительно дешевле из-за истекающего в следующем году контракта с «Лиллем».