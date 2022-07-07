«Рома» снизила запрос по Дзаньоло, игрок близок к переходу в «Ювентус»

«Рома» готова уступить «Ювентусу» в сделке по Николо Дзаньоло.

Ранее римляне запрашивали за своего полузащитника 50 млн евро. Как стало известно Sky Sport, теперь «Рому» вполне устроит и 40 млн евро за Дзаньоло. Единственным серьёзным претендентом на футболиста сборной Италии является «Ювентус», уже согласовавший условия личного контракта с 23-летним атакующим хавбеком.

Николо Дзаньоло связан с «Ромой» соглашением, рассчитанным до 2024 года. Как сообщалось ранее, римский клуб предложит своему лидеру продлить договор, если до закрытия трансферного окна тот не будет продан другому клубу.