Никола Казале переходит в «Лацио»

24-летний итальянский защитник Никола Казале сменит «Верону» на «Лацио». Новость об этом сообщил спортивный журналист Джанлука Ди Марцио.

Источник сообщает, что трансфер обойдется римским «орлам» в 7 миллионов евро, к которым добавятся бонусы в случае успешной игры футболиста в составе «лациале».

Соглашение между римским клубом, «Верной» и агентом игрока Марио Джуффреди было достигнуто в результате 5-часовой встречи.

В минувшем сезоне Серии А защитник провел за «Верону» 10 матчей, восемь из которых начинал в стартовом составе клуба. Результативными действиями футболист не отметился.