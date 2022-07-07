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Чемпионат Италии. Серия А

Никола Казале переходит в «Лацио»

07 Июля 2022 • 00:32 Комментировать

24-летний итальянский защитник Никола Казале сменит «Верону» на «Лацио». Новость об этом сообщил спортивный журналист Джанлука Ди Марцио.

Источник сообщает, что трансфер обойдется римским «орлам» в 7 миллионов евро, к которым добавятся бонусы в случае успешной игры футболиста в составе «лациале».

Соглашение между римским клубом, «Верной» и агентом игрока Марио Джуффреди было достигнуто в результате 5-часовой встречи.

В минувшем сезоне Серии А защитник провел за «Верону» 10 матчей, восемь из которых начинал в стартовом составе клуба. Результативными действиями футболист не отметился.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Верона Серия А Никола Казале
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