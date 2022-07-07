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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза надеется вернуться к началу сентября

07 Июля 2022 • 00:30 Комментировать
Ювентус
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Сассуоло
1.45 4.70 7.10
14.08 20:30

Шесть месяцев прошло с тех пор, как нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза получил тяжелую травму в матче с «Ромой». Обычный срок при восстановлении разрыва крестообразных связок - от шести до восьми месяцев, но пока что Кьеза к возвращению не готов. Он уже бегает, но сроки возвращения отодвигает до начала сентября.

- Я уже бегаю, в том числе и пытаюсь резко менять направление бега. Думаю, что к началу сентября я смогу вернуться в строй, но посмотрим. Надо быть уверенным в том, что я буду готов к возвращению на 100 процентов, дабы не случилось рецидива, - цитирует Кьезу издание La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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