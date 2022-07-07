Кьеза надеется вернуться к началу сентября

Шесть месяцев прошло с тех пор, как нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза получил тяжелую травму в матче с «Ромой». Обычный срок при восстановлении разрыва крестообразных связок - от шести до восьми месяцев, но пока что Кьеза к возвращению не готов. Он уже бегает, но сроки возвращения отодвигает до начала сентября.

- Я уже бегаю, в том числе и пытаюсь резко менять направление бега. Думаю, что к началу сентября я смогу вернуться в строй, но посмотрим. Надо быть уверенным в том, что я буду готов к возвращению на 100 процентов, дабы не случилось рецидива, - цитирует Кьезу издание La Gazzetta Dello Sport.