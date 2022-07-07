У Демме появились варианты продолжения карьеры в Италии и Испании

Полузащитник «Наполи» Диего Демме в ближайшее время покинет расположение «Наполи». Об этом сообщает TMW.

Источник называет в качестве возможных вариантов продолжения карьеры игрока клубы из Италии и Испании. В Серии А за Демме борется «Рома», а в Примере игрок центра поля заинтересовал «Валенсию».

Демме перешел в стан неаполитанцев в 2020 году из «РБ Лейпциг» за 10,25 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года.

В минувшем сезоне Диего провел за «адзурри» 25 матчей во всех турнирах, где отметился одним голом. Трансферная стоимость игрока по информации Transfermarkt составляет восемь миллионов евро.