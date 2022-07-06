Стало известно, какую сумму «Ювентус» предложит «Наполи» за Кулибали

«Ювентус» оценивает центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали в 30 млн евро.

Опытный сенегальский футболист, отыгравший в «Наполи» восемь лет, считается основной целью «Ювентуса» для укрепления линии обороны в случае ухода Маттайса де Лихта. По информации журналиста Ромео Агрести, представляющего издание Goal Italia, «бьянконери» предложат за Кулибали 30 млн евро. Сам 31-летний игрок будет зарабатывать около 6-7 млн евро в год, если согласится переехать в Турин.

«Наполи» не исключает возможность продажи Кулибали этим летом в связи с истекающим через год контрактом защитника.