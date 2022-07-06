Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, какую сумму «Ювентус» предложит «Наполи» за Кулибали

06 Июля 2022 • 23:19 Комментировать

«Ювентус» оценивает центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали в 30 млн евро.

Опытный сенегальский футболист, отыгравший в «Наполи» восемь лет, считается основной целью «Ювентуса» для укрепления линии обороны в случае ухода Маттайса де Лихта. По информации журналиста Ромео Агрести, представляющего издание Goal Italia, «бьянконери» предложат за Кулибали 30 млн евро. Сам 31-летний игрок будет зарабатывать около 6-7 млн евро в год, если согласится переехать в Турин.

«Наполи» не исключает возможность продажи Кулибали этим летом в связи с истекающим через год контрактом защитника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Калиду Кулибали
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
00:23 · Италия. Серия А
У Демме появились варианты продолжения карьеры в Италии и Испании
06 Июля
23:49 · Германия. Бундеслига
Кан высказался о возможном приходе де Лихта в «Баварию»
23:19 · Италия. Серия А
Стало известно, какую сумму «Ювентус» предложит «Наполи» за Кулибали
22:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась с альтернативной целью на случай неудачи в переговорах по де Лихту
22:24 · Италия. Серия А
«Аталанта» приобрела полузащитника «Салернитаны»
22:11 · Италия. Серия А
Мората хочет вернуться в «Ювентус»
22:00 · Италия. Серия А
Лидер «Ромы» готовится к переезду в Турин
21:47 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова платить де Лихту 12 млн евро в год
21:37 · Италия. Серия А
«Милан» начал переговоры о продлении контракта с одним из героев чемпионского сезона
21:36 · Италия. Серия А
Кобелев: Оставьте Кокорина в покое
21:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложил Кулибали трёхлетний контракт
21:04 · Италия. Серия А
Моуринью хочет, чтобы «Ювентус» включил своего полузащитника в сделку по Дзаньоло
20:58 · Италия. Серия А
«Монца» заполучила игрока «Аталанты»
20:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предложила за де Лихта впечатляющую сумму, но «Ювентус» требует больше 1
20:44 · Италия. Серия А
«Ювентус» начал переговоры со звёздным защитником
Все новости
Рекомендуем