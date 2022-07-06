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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» приобрела полузащитника «Салернитаны»

06 Июля 2022 • 22:24 Комментировать

Полузащитник «Салернитаны» Эдерсон Лоуренсо перебрался в «Аталанту».

Бразильский футболист будет выступать под 13-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему полузащитнику со стороны миланского «Интера» и «ПСЖ».

Эдерсон выступал за «Салернитану» с января 2022 года, перебравшись из «Коринтианса». В чемпионате Италии он принял участие в 15 матчах, в которых смог забить два мяча и записать на свой счет одну результативную передачу. Согласно данным авторитетного портала transfermarkt стоимость футболиста составляет тринадцать миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Салернитана Эдерсон Лоуренсо
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