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Чемпионат Италии. Серия А

Мората хочет вернуться в «Ювентус»

06 Июля 2022 • 22:11 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората надеется вновь оказаться в «Ювентусе».

Испанец провёл два предыдущих сезона в туринском клубе на правах аренды. «Ювентус» так и не сумел договориться с «Атлетико» о выкупе форварда, но игрок ещё может вернуться в Италию. Сам Мората хочет перебраться в стан «бьянконери» на постоянной основе этим летом, докладывает инсайдер Николо Скира. Агент игрока продолжает обсуждать с руководством клуба потенциальную сделку.

Альваро Мората забил 12 мячей и девять раз ассистировал товарищам по команде в 48 поединках за «Ювентус» в прошедшем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Альваро Мората
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