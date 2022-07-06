Мората хочет вернуться в «Ювентус»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората надеется вновь оказаться в «Ювентусе».

Испанец провёл два предыдущих сезона в туринском клубе на правах аренды. «Ювентус» так и не сумел договориться с «Атлетико» о выкупе форварда, но игрок ещё может вернуться в Италию. Сам Мората хочет перебраться в стан «бьянконери» на постоянной основе этим летом, докладывает инсайдер Николо Скира. Агент игрока продолжает обсуждать с руководством клуба потенциальную сделку.

Альваро Мората забил 12 мячей и девять раз ассистировал товарищам по команде в 48 поединках за «Ювентус» в прошедшем сезоне.