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Лидер «Ромы» готовится к переезду в Турин

06 Июля 2022 • 22:00 Комментировать

Вингер «Ромы» Николо Дзаньоло всё ближе к переходу в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, переговоры туринцев и агента игрока завершились успешно. Для нападающего готов контракт до 2027 года с зарплатой четыре млн евро в год. Трансфер обойдётся «старой синьоре» в 50 млн евро.

Дзаньоло перешёл в «Рому» в 2018 году из «Интера» за 4,5 млн евро. Его действующее соглашение со столичным клубом рассчитано до 2024 года.

Всего за волков 23-летний итальянец провёл 111 матчей, в которых отметился 22 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Сайт Transfermarkt оценивает Николо в 33 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Николо Дзаньоло
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