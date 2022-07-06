«Милан» начал переговоры о продлении контракта с одним из героев чемпионского сезона

Нападающий «Милана» Оливье Жиру обсуждает с клубом новый договор.

35-летний француз достался «россонери» всего за 1 млн евро, перейдя прошлым летом из «Челси». Боссы «Милана», впечатлённые игрой Жиру в прошедшем «золотом» сезоне, намерены продолжить сотрудничество с игроком. Как стало известно TMW, стороны уже начали переговоры по новому контракту, который, как предполагается, будет рассчитан на три года.

Оливье Жиру записал на свой счёт 11 забитых мячей и 4 результативные передачи в 29 поединках минувшего розыгрыша Серии А. Действующее соглашение футболиста сборной Франции истекает следующим летом.