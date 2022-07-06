Кобелев: Оставьте Кокорина в покое

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал возможное возвращение нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в Россию.

«Я уже устал по поводу Кокорина давать интервью. Я думаю, что его нужно оставить в покое, а не размусоливать. Человек уже не играет столько времени. У меня, честно говоря, даже нет времени думать на эту тему», — приводит слова Кобелева «Спорт День за Днем».

Ранее представитель «Фиорентины» рассказал о том, что переговоры с Кокориным о разрыве контракта завершились неудачей, при этом футболист имеет предложения из России.

31-летний форвард выступает в стане «фиалок» с января 2021 года.