«Ювентус» предложил Кулибали трёхлетний контракт

Стали известны контрактные условия, предложенные «Ювентусом» центральному защитнику «Наполи» Калиду Кулибали.

Именно сенегалец был определён «старой синьорой» в качестве приоритетного варианта на замену Маттайсу де Лихту, вероятность ухода которого считается очень высокой. Как сообщалось ранее, «Ювентус» уже начал переговоры с агентом Кулибали, а теперь стали известны и детали вероятной сделки: туринцы готовы платить опытному центрбеку 7 млн евро в год по контракту, рассчитанному до лета 2025 года, информирует инсайдер Николо Скира.

Действующее соглашение Калиду Кулибали с «Наполи» истекает через год, и неаполитанцы готовы рассмотреть возможность продажи игрока этим летом.