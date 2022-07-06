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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» начал переговоры со звёздным защитником

06 Июля 2022 • 20:44 Комментировать

«Ювентус» начал работу над трансфером центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

В скором времени туринцы могут лишиться Маттайса де Лихта, подписать которого всерьёз намерены лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария». «Ювентус» не горит желанием отпускать 22-летнего голландца, но уже начал подыскивать ему замену. По информации La Gazzetta dello Sport, руководство «бьянконери» встретилось с агентом Кулибали для обсуждения потенциальной сделки. Встреча прошла в Милане.

Контракт 31-летнего сенегальца с «Наполи» рассчитан до следующего лета, что серьёзно повышает шансы на его уход в ближайшие месяцы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Калиду Кулибали Маттайс де Лихт
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