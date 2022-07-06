Капитан «Кальяри» близок к переезду в Турцию

Капитан «Кальяри» Жоао Педро близок к переходу в «Галатасарай», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, турецкий клуб предложил за нападающего 4,5 млн евро, не считая бонусов. Стороны ведут активные переговоры. Для игрока готов контракт до 2025 года с зарплатой 2,5 млн евро в год.

Ранее появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Салернитаны», «Монцы» и «Торино».

Педро выступает за «Кальяри» с 2014 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2023 года.

Всего за «красно-синих» Жоао провёл 270 матчей, в которых забил 86 мячей и отдал 28 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает 30-летнего итальянца в 12 млн евро.