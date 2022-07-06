Мальдини стал трансферной мишенью двух клубов Серии А

20-летний полузащитник Даниэль Мальдини попал в сферу интересов двух команд Серии А. Calciomercato.com сообщает, что игроком интересуются «Специя» и «Верона».

Игрок не смог закрепиться в основном составе клуба, и рассматривал варианты для дальнейшего продолжения карьеры с постоянной игровой практикой. Отец Даниэля считает приоритетным предложение «Вероны», но держит в уме возможный переход наследника в «Специю».

Сын Паоло и внук Чезаре Мальдини в минувшем сезоне чемпионата Италии выиграл Скудетто в составе «Милана». Игрок провел за «россонери» 13 матчей в которых забил один гол.