Эдин Джеко в летнее трансферное окно может покинуть «Интер», но остаться в Италии. 36-летний босниец находится на карандаше трёх клубов Серии А. По данным FCInterNews.it, в подписании Джеко заинтересована амбициозная «Монца», владельцем которой является Сильвио Берлускони. Также Джеко есть в списках «Ювентуса» и «Наполи», о чём рассказывает Football Italia. Отмечается, что в Турине и Неаполе у боснийца будет мало игрового времени, в то время как в «Монце» он может стать одним из ключевых игроков.

Эдина Джеко специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 4 миллиона евро.