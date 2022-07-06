«Торино» в ближайшие дни объявит о приобретении Радонича

После ухода из «Торино» Андреа Белотти руководство «быков» начало активно подыскивать замену футболисту, интересуясь игроками и на другие позиции.

Так, итальянский спортивный журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что туринская команда приобрела полузащитника «Марселя» Неманью Радонича.

«Сделка закрыта. Неманья Радонич переходит из «Марселя» в «Торино». Сегодня он пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с туринским коллективом», - сообщает информатор.

В минувшем сезоне футболист выступал за «Бенфику». В футболке португальской команды он вышел на поле восемь раз, сумев отметиться одним голом.