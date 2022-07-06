«Рома» близка к покупке Гонсалу Рамуша

Руководство итальянской «Ромы», намереваясь прикрыть брешь в составе после ухода в «Ювентус» Николо Дзаньоло, планирует приобрести 21-летнего плеймейкера «Бенфики» Гонсалу Рамуша.

Как сообщает спортивный журналист Альфредо Педулла, клубы возобновили переговоры относительно сделки после того, как римляне впервые заявили об интересе к игроку минувшей зимой.

Наставник римского коллектив Жозе Моуринью считает, что этот игрок сможет заменить Николо Дзаньоло на позиции атакующего универсала.

В минувшем сезоне Рамуш сыграл в составе лиссабонских «орлов» 46 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.