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Чемпионат Италии. Серия А

Отец Йовича поддержал сына, перешедшего из «Реала» в «Фиорентину»

06 Июля 2022 • 15:52 Комментировать

Милан Йович, отец 24-летнего нападающего «Фиорентины» Луки Йовича, прокомментировал переход своего сына из мадридского «Реала» в итальянский клуб.

По мнению Милана Йовича, его сын поступил правильно, сменив Испанию на Италию.

«Это правильный шаг. Шанс для всех увидеть, кто прав, а кто нет. Посмотреть друг другу в глаза и понять, силён ты или нет», — приводит слова отца футболиста Objektiv.

Напомним, Йович перешёл в «Реал» из «Айнтрахта» летом 2019 года. В общей сложности сербский форвард провёл за «сливочных» 51 матч, забив три гола и отдав пять результативных передач.   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фиорентина Лука Йович
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