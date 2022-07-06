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Чемпионат Италии. Серия А

Если у «ПСЖ» не получится приобрести Скамакку, клуб обратит внимание на другого форварда

06 Июля 2022 • 15:37 Комментировать

Французский «ПСЖ» определился с альтернативой нападающему «Сассуоло» Джанлуке Скамакке. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, в стане парижан раздумывают над тем, чтобы приобрести у «Реймса» молодого форварда Уго Экитике.

Отмечается, что «ПСЖ» не готов платить 50 миллионов евро «Сассуоло» за трансфер Скамакки. Президент итальянского клуба Карневали недавно заявил, что французский клуб уже 10 дней не выходил с ним на связь по поводу трансфера Джанлуки.

Высокие требования «Сассуоло» могут заставить «ПСЖ» обратить внимание на Экитике, которого «Реймс» готов отпустить всего за 30 миллионов евро. Напомним, ранее игрок отказался переходить в «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сассуоло Реймс Джанлука Скамакка Уго Экитике
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