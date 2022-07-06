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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет, чтобы «ПСЖ» снизил цену на Диалло

06 Июля 2022 • 14:33 Комментировать

«Милан» считает, что цена, которую «Пари Сен-Жермен» хочет за Абду Диалло, слишком высока.

Диалло перешел в «ПСЖ» в 2019 году из дортмундской «Боруссии» за 32 миллиона евро, поэтому французы намерены выручить за игрока приблизительно такую же сумму.

«Милан» заинтересован в 26-летнем сенегальце, но считает, что «ПСЖ» необходимо серьезно сбить цену на футболиста, сообщают итальянские СМИ.

Диалло перестал быть игроком основы при бывшем главном тренере «ПСЖ» Маурисио Почеттино. В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 12 матчей, отдав 1 голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Абду Диалло
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