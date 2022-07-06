Диалло открыт к переходу в топ-клуб Серии А

Защитник «ПСЖ» Абду Диалло открыт к переходу в топ-клуб итальянской Серии А. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, футболист рассматривает вариант с переходом в «Милан».

Руководство «ПСЖ» ранее ясно дало понять игроку, что он не входит в планы команды на будущее. В своё время футболиста в Париж привёл Томас Тухель, который ныне возглавляет лондонский «Челси».

Напомним, что «Милан» ранее упустил возможность подписать центрального защитника Свена Ботмана, который перешёл из «Лилля» в «Ньюкасл». Теперь «россонери» вынуждены обратить своё внимание на альтернативные варианты для усиления этой позиции.