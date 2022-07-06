Стало известно, когда «Интер» подпишет Дибалу

Миланский «Интер» сможет подписать контракт с нападающим Пауло Дибалой только после продажи своего защитника Милана Шкриньяра в «ПСЖ». Об этом рапортует итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации от источника, спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта попросил футболиста подождать, пока клуб заключит сделку по продаже Милана Шкриньяра в «ПСЖ», за которого «нерадзурри» должны получить в районе 70 миллионов евро.

Напомним, что у «Интера» в данный момент финансовые проблемы, из-за чего клуб вынужден продать минимум двух своих футболистов. Помимо Шкриньяра команду может также покинуть защитник Стефан де Врей.