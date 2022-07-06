Романьоли принял предложение «Лацио», но сделка пока откладывается

Бывший защитник «Милана» Алессио Романьоли принял предложение «Лацио», но на данный момент сделку блокируют некоторые препятствия.

27-летнему Романьоли предложили пятилетний контракт (с опционом на шестой год) стоимостью 2,8 миллиона евро за сезон с дополнительными выплатами в размере 700 тысяч евро, сообщают итальянские СМИ. Однако, для завершения сделки необходимо определиться с комиссионными для агента игрока. Именно поэтому подписание пока откладывается.

В прошедшем сезоне Романьоли провел в Серии А 19 матчей и забил 1 гол.