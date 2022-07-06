«ПСЖ» хочет обменять Вейналдума на Рабио

Проведший всего один сезон в «ПСЖ» полузащитник Джорджиньо Вейналдум может отправиться в «Ювентус». В обратном направлении последует хавбек туринского клуба Адриен Рабио.

Голландский полузащитник в прошлом сезоне не часто выходил в стартовом составе парижского клуба и оказался в списке тех футболистов, с которыми «ПСЖ» намерен расстаться в летнее межсезонье.

В свою очередь, парижане ранее заявляли, что хотели бы вернуть в свои ряды воспитанника «ПСЖ» Адриена Рабио.

В прошедшем сезоне Вейналдум провел в Лиге 1 31 игру, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Рабио отыграл в Серии А 32 игры, отметившись двумя голевыми пасами.