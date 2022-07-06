«Торино» хочет купить сразу двух игроков «Наполи»

«Торино» обратился к «Наполи» по трансферу двух футболистов. Согласно информации от Football Italia, «быки» хотят пополнить свои ряды голкипером Алексом Меретом и нападающим Андреа Петаньей.

По информации от источника, «Торино» уже сделал своё официальное предложение «Наполи» по трансферу этих игроков. Мерет нужен «быкам» на замену Вин Милинковича-Савича, которым интересуются клубы из английской премьер-лиги. Петанья, в свою очередь, может заменить в «Торино» нападающего Андреа Белотти, который ранее покинул туринский клуб на правах свободного агента.

Напомним, что «Торино» в прошлом сезоне финишировал на 10 месте в Серии А.