«Ювентус» подпишет звёздного новичка - названа дата трансфера

Стала известна точная дата перехода французского хавбека Поля Погба в туринский «Ювентус». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, звездный полузащитник прилетит в Турин 9 июля для оформления всех необходимых бумаг.

Ожидается, что Поль подпишет со «старой синьорой» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на четыре года. К туринцам француз присоединится в статусе свободного агента. Предыдущим его местом работы был «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Погба сыграл 26 поединков, в которых забил один мяч и отдал девять результативных передач.