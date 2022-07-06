Ди Мария станет игроком итальянского топ-клуба

Туринский «Ювентус» договорился с Анхелем ди Марией о трансфере на правах свободного агента. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, о сделке официально должно быть объявлено до конца недели.

Уже в субботу ди Мария должен прибыть в Турин, чтобы пройти медосмотр а затем подписать с клубом контракт. Напомним, что ранее футболист покинул «ПСЖ», который не стал продлевать контракт с лучшим ассистентом в своей истории.

Вместе с ди Марией «старая синьора» также может объявить о трансфере Поля Погба, который тоже пополнит ряды туринского клуба на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед».