Известен клуб Ибрагимовича на новый сезон

Скандинавский центрфорвард Златан Ибрагимович останется в «Милане» еще на один сезон. Как информирует Sky Sport Italia, 40-летний нападающий согласовал новое однолетнее соглашение с «россонери».

В ближайшие несколько дней стороны официально закрепят договоренность. Заработная плата Ибрагимовича будет уменьшена до одного миллиона евро в год.

В прошлом сезоне шведский бомбардир принял участие в 27 поединках за миланскую команду, записав на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи.

В данный момент Ибрагимович восстанавливается после хирургического вмешательства на колене.