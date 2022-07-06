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Чемпионат Италии. Серия А

Известен клуб Ибрагимовича на новый сезон

06 Июля 2022 • 11:32 Комментировать

Скандинавский центрфорвард Златан Ибрагимович останется в «Милане» еще на один сезон. Как информирует Sky Sport Italia, 40-летний нападающий согласовал новое однолетнее соглашение с «россонери».

В ближайшие несколько дней стороны официально закрепят договоренность. Заработная плата Ибрагимовича будет уменьшена до одного миллиона евро в год.

В прошлом сезоне шведский бомбардир принял участие в 27 поединках за миланскую команду, записав на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи.

В данный момент Ибрагимович восстанавливается после хирургического вмешательства на колене.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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